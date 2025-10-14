YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Gölpazarı Belediyesi İnşaat Mühendisi ve Mimar olarak çalıştırılmak üzere memur alımı yapacak.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan duyuruya göre KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacağı açıklandı.

Yapılan duyuruda, “Bilecik ili Gölpazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” denildi.