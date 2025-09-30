Gölpazarı Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Yapılan uyarıda, kendilerini, polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumda hemen en yakın emniyet birimine bilgi verilmesi istendi.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan uyarıda, “Telefonla arayarak kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve "Adınız FETÖ/PYD, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı” diyerek sizden para ya da altın talep eden kişilere asla inanmayın. Bu tür talepler dolandırıcılık girişimidir.” denildi.