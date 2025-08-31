Gölpazarı Kaymakamı Kılıç Küçüksusuz Köyünü ziyaret etti

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Vatandaşların dile getirdiği sorunları tek tek not alan Kaymakam Kılıç, çözüm odaklı yaklaşımıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti. Özellikle altyapı, tarım, yol ve içme suyu gibi köy halkının yaşamını doğrudan etkileyen konular üzerinde hassasiyetle duruldu.

Köy sakinleri, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını hissettiklerini belirterek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kaymakam Feyza Nur Kılıç vatandaşlara, her zaman kapılarının açık olduğunu ve devletin bütün imkânlarıyla yanlarında olduklarını vurguladı.