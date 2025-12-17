Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören 173 öğrenciye, Trafik Büro Amirliği personeli tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.
Eğitimlerde öğrencilere, yayaların uyması gereken temel kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri ve okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.
Ayrıca trafik bilincini pekiştirmek amacıyla “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında kartlar dağıtılarak öğrencilerin aktif katılımı sağlandı.