YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında, Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen ve yürütülecek olan çalışmalar değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.