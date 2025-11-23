YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ceviz üreticilerinin yaşadığı sorunlar, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ceviz üreticilerinin talep ve sorunları dinlendi.

Toplantıda; ceviz üretiminde karşılaşılan sorunların düzenli olarak takip edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve teknik desteklerin artırılması yönünde ortak karar alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık toplantıda İl Müdürlüğü olarak üreticilerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantının ardından Ziraat Odası'na ait Gölpazarı Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisi ziyaret edilerek tesisin kapasitesi ve üreticilere sağlayacağı katkılar değerlendirildi.