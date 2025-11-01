Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor Rams Park'ta kozlarını paylaştı.

Nefes kesen mücadelede iki takım da girdiği önemli gol pozisyonlarını sonuçlandıramadı ve 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı.

UĞURCAN ÇAKIR: "DUYGUSAL BİR MAÇTI"

Eski takımına karşı ilk kez forma giyen Uğurcan Çakır maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyunu ele geçirdik. Galibiyete yakın taraf bizdik. Trabzonspor iyi savaştı. Biz 3 puan almak istiyorduk ama olmadı.

Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir maçtı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

WAGNER PINA: "BÖYLE DEVAM EDERSEK YARIŞTA OLACAĞIZ"

Trabzonspor adına sahanın en iyilerinden biri olan başarılı sağ bek oyuncusu Wagner Pina ise zorlu karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Ben aslında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız."

ARSENIY BATAGOV: "HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİ"

Savunma performansıyla Trabzonspor'da derbide öne çıkan isimlerden biri olan Arseniy Batagov, "Bugün takım olarak iyi bir maç çıkardık. Herkes yüzde yüzünü verdi. Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, kolay değil. Gerçekten iyi ve ünlü oyunculardan kurulu bir rakip ama biz çok iyi mücadele verdik." dedi.

LUCAS TORREIRA: "URUGUAYLILAR BÖYLEDİR"

Galatasaray'da sahanın çalışkan oyuncularından Uruguaylı yıldız Lucas Torreira derbi maçla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çok zor maç olacağını biliyoruz. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız.

Galatasaray'da 4. senem. Hayatım oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Çok mutluyum burada. Kariyerimin en önemli dönemlerinden birisi. Bu formayı giydiğim için mutluyum. Uruguaylılar böyledir, hayatlarını giydikleri formaya adarlar."

ANDRE ONANA: "1 PUAN GELECEK ADINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRECEK"

Derbi maça özellikle son dakikalarda yaptığı kritik kurtarışlarla damga vuran Andre Onana, "Kendi adımıza iyi bir maçtı. Bu 1 puan bize moral verecek, gelişmek için enerji katacak. Önemli bir rakibe karşı oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes inanılmaz mücadele etti. Çok iyi oynayabileceğimizi de gösterdik. Rakiplerimize şunu gösterdik; biz takım olarak iyi oynuyoruz. Bizim adımıza önemliydi bu. Geliş amacımız kazanmaktı. Her zaman kazanmak istiyoruz. Kazanamadık belki ama bu 1 puan gelecek adına önemli kazanımlar getirecek." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ: "ÜZÜLECEK, MENTALİMİ DÜŞÜRECEK DEĞİLİM"

Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan ve oyundan çıkarken taraftarın tepkisiyle karşılaşan Barış Alper Yılmaz da özellikle kendisine yönelik yükselen protesto seslerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."

OKAN BURUK: "HAKEM ONANA'YI UYARABİLİRDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç sonu yaptığı değerlendirmede mücadeleyle ilgili şu görüşlere yer verdi:

"Maçın başını belki iyi oynamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunu tamamen aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu. Tehlike yaratma şansı verdik.

Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Trabzonspor'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Gol beklentisi rakibimizden daha yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içerisinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Direkt oyunu Onuachu'ya iyi oynuyorlar. Ceza sahası dışı şuttan iyiler, duran topta iyiler.

Biz de duran topları daha iyi kullanabilirdik. Bazen kötü ve acele kullandık. Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık.

Belki golü bulsaydık... İki tane ofsayttan dönen top var. Rakip 10 kişi kaldı. Uzatma süresi az oldu. Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem, kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi Onana'yı, belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar."

FATİH TEKKE: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de 90 dakika sonunda derbi maçı şu şekilde değerlendirdi:

"İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. İlk yarı sonunda 10-15 dakika geçişler çok oldu, tehlikeler vardı. Öncesinde bizim de birkaç tane gol olabilecek, final öncesi paslar, dokunuşlar eksik oldu. İkinci yarı da ilk yarıya benzer. Savic'in sakatlanması biraz daha böyle savunmaya yönelik, özellikle oyunun son bölümünde Icardi'nin girmesiyle savunmak zorunda kaldık. İyi de savunduk. Kolay olmuyor bu tip maçlar.

Bu kadroya karşı 3 aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler tabii ki var. Oyuncu üzerinden değil takımın getirdiği duygu üzerinden bir şeyler konuşmamız lazım.

Oyuncularıma 'sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Cesurca oynadık. Savunma istekliliği, Onuachu'nun geri gelme isteği... Birçok şey pozitif gidiyor. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır, inşallah olmaz ama buralarda desteğe ihtiyaç var.

Bu takım yeni kuruldu, ritmini bulamadı henüz. Dahası da var. Benjamin için kötü oldu. Futbolda bazen bunlar da var. Hayatın içinde bunlar oluyor.

1'er puan aldı iki takım. Taraftarımıza bir duygu verdik. Yani... Bir şey söylemek istiyorum ama... Yine söylemeyeyim içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi milli ara var. Onu kazanmamız lazım aradan önce.

Savic'in durumu bilmiyorum. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan oyuncular mutlu etti. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularımla gurur duydum. Hedeflerimiz üzerine devam. Desteğe ihtiyacımız var."