Fenerbahçe'nin kazanacağı maçtan nasıl 1 puanla ayrıldığını Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

İrfan Can ve son dakikalarda penaltıdan Valencia takımına 1 puanı getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda en zorlu deplasmanına Rennes karşısında çıktı. Sarı lacivertliler, dengeli başladığı karşılaşmada dakikalar 25’i gösterirken İrfan Can ile golü buldu ancak ağlara giden top VAR incelemesi sonrası gol değeri kazanmadı.

HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ

Temsilcimiz belki de gruptaki kaderini belirleyecek en temel mücadelede erkenden öne geçseydi, her şey bambaşka olacaktı. Ancak ilk yarı iki takım da dengeleri kurup birbirine üstünlük sağlayamayınca 45 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

İRFAN CAN YANIT VERDİ AMA…

İkinci yarıya ev sahibi ekip Rennes çok etkili başladı. Terrier ve Mayer’in golleriyle daha dakikalar 60’ı göstermeden 2-0 öne geçen Fransa temsilcisine tam yerinde, yani 60. dakikada ceza sahası dışından yanıt veren isim İrfan Can Kahveci oldu: 2-1.

JESUS’TAN KRİTİK HAMLELER…

Kronometrelerde 66. dakika yazarken Batshuayi, King ve Lincoln'ün yerine Valencia, Pedro ile Emre Mor’u oyuna alan Jorge Jesus, hücumda çeşitlilik deneme girişiminde bulundu.

RAKİP 10 KİŞİ KALDI

Oyunda efektifliği ve hızı artan Fenerbahçe, Rennes'de 83. dakikada Traore’nin kırmızı kart görerek rakibinin 10 kişi kalmasıyla cesaretlendi.

Kalesine gelen 2 isabetli şutta 2 gol yiyen Altay, daha sonra ilerleyen dakikalarda 2 kritik kurtarışa imza attı.

UMUTLAR SONA ERERKEN YEŞERDİ

Tam, “Her şey bitti” derken Fenerbahçe 90+1. dakikada penaltı atışı kazandı. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev karşısında tartışılan ‘penaltıcı’ Valencia topun başına geçti ve 90+2’deki golüyle takımına âdeta hayat öpücüğü verdi: 2-2.

SIRADAKİ RAKİP AEK LARNACA

Rakip sahada son ana kadar mücadelesinden taviz vermeyen Fenerbahçe nihayetinde zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi bildi.

Sarı lacivertliler grupta bir sonraki maçlarında; 6 Ekim'de evinde, 13 Ekim'de deplasmanda olmak üzere grubun kağıt üzerindeki en zayıf halkası olan AEK Larnaca ile üst üste iki maça çıkacak.