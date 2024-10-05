Golü yiyen kaleci: Bana doğru gelen topa yerdeki bir cisim çarptı

İngiltere Championship’te zirve mücadelesi veren Sunderland ve Leeds United arasında oynana maçta çok dramatik anlar yaşandı. Maçın 97. Dakikasında Leeds United kalecisi Meslier’in üstüne gelen topu rahatça alması beklenirken çok konuşulacak bir sahne yaşandı. Meslier’in üstüne gelen top bir anda yön değiştirerek ağlarla buluştu.

Takımı öndeyken son anlarda yaşanan puan kaybına çok üzülen kaleciyi takım arkadaşları teselli etti. Meslier ise topun, zeminde bulunan bir cisme çarparak yön değiştirdiğini savundu.

Hatta büyük üzüntü yaşayan kalecinin yerden bir cisim aldığı görüldü. Öte yandan Fransız kalecinin maç sonu Sunderland Teknik Direktörü Le Bris ile konuşurken gülümseyen bir tavırda olması sosyal medyada tepki çekti. Le Bris, bir dönem Fransız kalecinin hocalığını yapmıştı.

Eski oyuncusunun yediği son dakika golüyle ilgili konuşan Le Bris, “Maçtan sonra aksiyon hakkında konuştuk. Top yere değdiğinde yön değiştirdiğini ve şaşırdığını söyledi. Herkes hata yapabilir ama o hala çok iyi bir kaleci” dedi.

Leeds United Teknik Direktörü Farke ise son dakikada kaçan galibiyetle ilgili yaptığı açıklamada 30 yıldır bu kadar dramatik bir maç sonu görmediğini söyledi. Farke, “Normalde kaleci topu alır, temizler ve hakem son düdüğü çalar ve oyun kazanılır. Pascal Struijk, topun sekip tamamen diğer yöne doğru zıpladığını çünkü sahada bir iz olduğunu söyledi. Ama bunun böyle olup olmadığını söyleyemem” şeklinde konuştu.