Golünü attı, Okan Buruk'a mesaj gönderdi

Galatasaray, Rize deplasmanında 1-0 kazandı, galibiyet golünü Sergio Oliveira attı. Portekizli yıldız karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.



3 PUAN DAHA ÖNEMLİ

Oliveira, "Galatasaray oyuncusuyum. Hocam fırsat verdi. Gol için mutluyum, ama 3 puan önemli. Deplasman maçları zordur ve kritiktir. Biz yolumuza devam edeceğiz." dedi.



FIRSAT BULMAYA ÇALIŞIYORUM

Portekizli oyuncu ayrıca, "Yedek kalmaktan mutlu olsaydım, bende bir problem olması gerekirdi. Ben çalışıyorum, fırsat bulmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.