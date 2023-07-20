Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip

Turgay Beşyıldız - Yeniçağ

Trendyol Süper Ligi’nin şampiyon takımlarından Trabzonspor'da, iç ve dış transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Karadeniz ekibi, son olarak Almanya’dan B.Dortmund 2’de 10 numaralı formayı giyen, Türk asıllı Almanya doğumlu U21 Türk Milli Takım oyuncusu Göktan Gürpüz’ü kadrosuna katmıştı.

Genç oyuncuyu 6’ncı dış transferi olarak kamp kadrosuna katan Trabzonspor’da, bir yandan da ayrılıklar devam ediyor.

Sağbek Danimarkalı Jens Larsen, Brondby kulübüyle transfer görüşmesi yapmak için izinli olarak memleketine giderken, Emirhan Eraslan’da geçtiğimiz sezon başı genç oyuncu olarak takıma katılmış ama Bordo Mavililer’de A takım formasını giyemeyip, futbol yaşantısına U19 takımında devam etmişti.

İsviçre doğumlu Türk asıllı stoper oyuncusu Emirhan Eraslan, en son gönderilen isimler arasına girerek, İsviçre 2. Lig takımlarından FC Baden 1897 ile dün söz kesmişti.

Son olarak Bordo Mavililerde en yüksek maaşı alan yıldız futbolcu Maxi Gomez'in de, her an İspanya yolcusu olabileceği öğrenildi.

Bordo-Mavililer’in 27 yaşındaki forveti Maxi Gomez'in ayrılışı için geri sayım sürüyor. Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen ve bu nedenle yüksek ücret alan Gomez'i, gönderme ihtimali bulunan Bordo- Mavililer, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

İsmi birçok İspanyol kulübü ile anılmaya başlayan Uruguaylı santrfor için, ilk girişimi İspanyol ekibi ‘Granada’ yönetimi yaptı. İspanyol ekibinin transfer önerisinin detayları henüz netleşmezken, karşılıklı görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Gomez için, farklı kulüplerinde yoklama çektiği ve her an devreye girebilecekleri belirtildi.

2025 yılının haziran ayından sözleşmesi bitecek olan Uruguaylının, 3 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiği için, Bordo Mavililerin bu rakamdan aşağıya bu oyuncuyu vermeye asla yanaşmayacağı öğrenildi