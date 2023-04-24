Gomis'in geleceği belli oluyor

Bafetimbi Gomis'in geleceği yarın yapılacak toplantının ardından belli olacak.

Gomis'in geleceği belli oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un; 'Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi' dediği Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılılardaki durumu belli oluyor. Yarın saat 17.00'de toplanacak Galatasaray Yönetim Kurulu'nda, Gomis'in takımdaki geleceğine de karar verilecek. Ayrıca 37 yaşındaki futbolcu, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

BURUK'UN AÇIKLAMASINA GOMİS KARŞILIK VERDİ
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, dün akşam sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle Icardi'yi riske etmemiş ve ileri uçta Zaniolo'ya şans vermişti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gomis hakkında sorulan bir soruya da Okan Buruk; "Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" cevabını verdi. Tecrübeli futbolcu ise bunun üzerine sosyal medyadan sırt ağları nedeniyle görev alamadığını, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yarışında zarar vermemek için daha fazla açıklama yapmayacağını belirtti. Tüm bu yaşananların ardından bugün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışan Gomis'in durumu yarın netlik kazanacak.

GELECEĞİNE KARAR VERİLECEK
Dursun Özbek başkanlığında yarın 17.00'de toplanacak Yönetim Kurulu, Bafetimbi Gomis'in geleceğine de karar verecek. Sarı-kırmızılı yönetim kurulunun öncelikle Fransız futbolcudan özür dilemesini isteyeceği, olumsuz yanıt alınması halinde ise kadro dışı kararı veya karşılıklı feshin devreye sokulacağı öğrenildi. (İHA)

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