Gomis'ten flaş Okan Buruk itirafı. Yaşanılan krizi anlattı

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray'da ikinci döneminde ikinci kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis, sözleşmesinin sona ermesiyle sarı kırmızılılardan ayrıldı.

Sezon sonuna doğru yaşanan krizin ardından teknik direktör Okan Buruk, Gomis'in Galatasaray'da oynamak istemediğini açıklamıştı. Sorun daha sonra çözüldü. Fransız oyuncu, yaşanılan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Gomis'in açıklamaları;

-Bu konuyu aramızda bir aile olarak düzelttik. Okan Hoca şampiyon olmayı hak etti. Biz arkadaşız ve hiçbir problem yaşamadık. Oğluna bu şampiyonluğu verebildiği için çok mutluyum.

-Soyunma odasında aramızda biraz tartışma oldu ama detay veremem. Doğru olmaz. Geçmişte kaldı. Hocanın üzerinde çok baskı vardı. Icardi 1, sen 2. forvetsin dediler. Kabul ettim ama hiçbir zaman 'Galatasaray için oynamam' demedim.

-Şimdi Galatasaray'ın bir taraftarıyım. Zaman zaman desteklemek için Florya'ya veya stada geleceğim. Özellikle Okan'ı... Okan bizi izliyorsan sana en iyi dileklerimi sunuyorum. Galatasaray olarak hep aile kalmalıyız. Kenetlenmiş bir aile her şeyi çözer.

-Fenerbahçe karşısında Barış Alper'in başlamasına üzülmedim. Sadece Okan Hoca'nın benimle konuşmamasına üzüldüm. Belki bir dialog oluşturmalıydık. Fakat aldığı karar doğruydu. Fenerbahçe’nin defans anlayışına göre bu şekilde oynamalıydık.

-Arda Güler çok büyük bir yetenek. Eğer Fransız veya Brezilyalı olsaydı çok daha fazla bonservisle ayrılırdı. Mendy benim kuzenim, onu arayarak 'Arda'ya iyi bakın' dedim. Türk olduğu için insanlar ona gerekli saygıyı göstermediler ama o gidip çok iyi oynayacak ve Türkiye'den de çok büyük yetenekler çıkacağını gösterecek.