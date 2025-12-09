Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Fransa’daki kampında sürpriz bir misafir ağırladı.

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Bafetimbi Gomis, takımın konakladığı oteli ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

GOMIS: 'ASLANLAR MONACO'DA'

Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gomis, eski takım arkadaşları ve ziyaretine dair çekildiği fotoğrafları şu mesajla birlikte paylaştı:

“Aslanlar Monaco’da. Onlar buraya kadar gelmişken kendilerini ziyaret etmemek, çok özlediğim sarı-kırmızıyı solumamak mümkün değildi. Akşam zor bir maç var. Fransa’da her deplasman zordur. Monaco iyi bir takım. Ama Galatasaray da iyi bir takım. Güzel bir maç izleyelim. Hak eden kazansın!”