Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Rams Park'ta saat 22.00'de oynanacak dev maç öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına başarılar diledi.

GOMIS: "GALATASARAY'IMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Gomis paylaşımında, "Türkiye’de, İstanbul’da, Galatasaray’da olmak çok özel ve hayatımın her dakikasında özlediğim bir duygu. Son ziyaretimde bunu bir kez daha hissettim, yaşadım. Bu akşam Galatasaray’ıma başarılar diliyorum. Zor bir maç ama Galatasaray’ın başaracak gücü ve büyük taraftar desteği var.Başarılar sayın başkan, başarılar Okan hoca, başarılar takım. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız!" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Gomis Süper Lig'de Galatasaray'ın Rams Park'ta son oynadığı Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.