Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'

Kaynak: Haber Merkezi
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Rams Park'ta saat 22.00'de oynanacak dev maç öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına başarılar diledi.

GOMIS: "GALATASARAY'IMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Gomis paylaşımında, "Türkiye’de, İstanbul’da, Galatasaray’da olmak çok özel ve hayatımın her dakikasında özlediğim bir duygu. Son ziyaretimde bunu bir kez daha hissettim, yaşadım. Bu akşam Galatasaray’ıma başarılar diliyorum. Zor bir maç ama Galatasaray’ın başaracak gücü ve büyük taraftar desteği var.Başarılar sayın başkan, başarılar Okan hoca, başarılar takım. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız!" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Gomis Süper Lig'de Galatasaray'ın Rams Park'ta son oynadığı Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.

Son Haberler
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı