Gömleğin İlk Düğmesi

İtalyan filozof Giordano Bruno’nun meşhur sözüdür.

‘’Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.’’

Yani yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir.

Hastalığı yanlış teşhis ederseniz doğru tedavi uygulamanız mümkün müdür?

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Yıllardır bizlere Kürt sorunu diye dayatılan durumun tarihsel sürecine bir bakalım.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi,1800’lü yıllardan bugüne kadar 50’den fazla Kürt isyanına tanıklık etti.

Yüzyıllarca Osmanlı Sancağı altında sulh içinde yaşarken neden özellikle 1800’lerden sonra isyanlar baş göstermiştir?

Bu isyanların çıkışı, Osmanlı’nın zayıflaması, ekonomik ve sosyal sorunlar yada Fransız devrimi sonrası dünyada yaygınlaşan milliyetçilik akımı olarak tanımlanabilir.

Kısmen doğruluk payı da vardır.

Fakat asıl neden, Büyük Britanya’da başlayan Sanayi Devrimi ve onun sonuçları ile ilişkilidir.

Sanayi Devrimi’nden sonra dünyada küresel güç olarak ortaya çıkan İngiltere, dünyanın birçok noktasında kültürel, ekonomik ve askeri gücünü kullanarak bölgeleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye yönelmişti. Sanayi Devrimi demek insan ve hayvan gücünün yerini makine ve büyük fabrikaların alması demekti. Bu da hammaddeye olan ihtiyacın yani petrolün gelecek yüzyıllardaki önemini gösterecekti.

O dönem bölgemizde yaşanan isyanları İngiltere ve onun emperyal planlarından ayrı değerlendirmek en hafif tabiriyle saflık olur.

İngiltere Sanayi Devrimi’nin lokomotif gücüydü.

1. Dünya Savaşı’nın ardından İngiltere Coğrafi Adlar Daimi Komisyonu (Permenant Commission on Geographical Names), İstanbul Boğazı’ndan Hindistan’a kadar uzanan bölgeyi “Ortadoğu” olarak isimlendirmişti.

Yani bizlerin bugün dahi kavramsal olarak ‘Ortadoğu’ olarak tanımladığımız ve bizim topraklarımızı da içine alan bölgenin adı bir İngiliz aklının ürünüdür. Esasen coğrafi olarak Irak, Suriye ve Arap yarımadası bizim için ‘Ortadoğu’ değil ‘Yakındoğu’ yada ‘Yakıngüney’ olabilir.

İngiltere’nin ardından Amerika Birleşik Devletleri küresel güç olarak sahneye çıkacaktı.

Dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson 14 maddelik prensiplerini yayınlamış ve 12. maddede ‘Osmanlı İmparatorluğu'nun, nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınmalı; imparatorluk sınırları içindeki diğer ulusların yaşam güvenlikleri ve özerk gelişimleri sağlanmalıdır.’’ diyordu.

Bu madde özellikle Anadolu yarımadasının parçalanmasına ve emperyal güçlerin gölgesinde kukla devletçiklerin kurulmasına yönelik bir çalışmanın ürünüydü.

Fakat Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ‘Kuvay-I Milliye’ birlikleri ve büyük Türk Milleti, verdikleri destansı mücadeleler neticesinde egemen güçlere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı yurdun dört bir köşesinde eşi görülmemiş zaferler kazandı.

Kazanılan bu zaferler 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla taçlanmıştı.

Büyük Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diye formüle ettiği ve tüm dünyaya deklarasyonu yapılan birlikte yaşama iradesi, kurulan genç cumhuriyetin çimentosuydu.

Ortak hedef ve ülkü etrafında birleşen Türk Milleti ve O’nun devleti, mümkün olan ilk fırsatta emperyal güçlerin hedefi olacaktı. Şeyh Sayid, Sason, Zeylan,Buban Aşireti ve Dersim kalkışmaları bunun örnekleriydi.

Türk Milleti’nin bazen etnik bazen mezhepsel aidiyetleri kaşınarak sınanacaktı. Din kisvesi altında Cumhuriyet değerleri örselenecek, Kurtuluş Savaşı’ından intikam almak isteyen batı ve taşeronları ellerine geçirdikleri her fırsatta bizi biz eden birlikteliğimize savaş açacaklardı.

PKK, Asala’dan sonra bu zincirin son halkasıydı. 1984 yılından bugüne değin, 50 bin canımızı alan terör örgütü, hem bölgeye hem ülkemize telafisi zor yaralar açtı. Milyarlarca dolar kaynak terörle mücadele için harcanırken, bölge halkı terör tehditi ile yıllarını geçirmek zorunda kaldı.

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Ortada bir sorun var, bu doğrudur.

Fakat sorun etnik bir grubun yaşamsal taleplerinden ziyade, egemen güçlerin bölgemiz üzerindeki bitmek tükenmek bilmeyen planlarının gerçekleş(me)me sorunudur.

Üç kıtanın ağırlık merkezinde bulunan, su ve enerji kaynaklarının güvenliği için yaşamsal öneme sahip bu coğrafya, yüz yıllardır ateşle imtihan ediliyor.

Mesele Kürt meselesi değil BÖLGE meselesidir.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin demografik çoğunluğunu Gürcüler, Çerkezler yada Abhazlar oluştursaydı bize bugün Gürcü sorunu, Çerkez sorunu yada Abhaz sorununu konuşturuyor olacaklardı.

Kürt sorunu diye açtığınız parantezde doğru sonuca ulaşamazsınız. Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek gerekiyor.

50 bin insanımızın katili muhattap alınıp, emperyalizmin koyduğu başlıklarla soruna eğiliyormuş gibi yapmanın Türk Milleti’ne bir faydası yoktur.

Terör tuzağına düşürülme potansiyeli olan gençler için fabrika açılmalı, üretim tesisi kurulmalı, sosyal ve kültürel olarak birey olabilmenin yolları bulunmalıdır. ‘UMUT’ teröristbaşı ve bebek katili Apo’ya değil bölge insanına sunulmalıdır!

Sorun ‘BÖLGE SORUNU’ ve bu bölgenin sahibi biziz.

Biz Türk Milletiyiz.

Yüce Milleti’nin feraseti her türlü melaneti defedecek güce sahiptir. Yeter ki karşı karşıya olduğu tehlikeyi görebilsin.