Türkiye'de enflasyon artık cep yakmanın ötesine geçti. Yurttaşlar pazarda manavda ateş pahası fiyatlar arasında artık gramla değil tane ile alışveriş yapar oldu. Yurttaşlar artan fiyatlara isyan ederken onlardan biri de oyuncu Gonca Vuslateri oldu. Vuslateri, aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyleyerek, "Çekirdeğini bile atmam cenaze yapmak lazım" dedi.

Vuslateri manavda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşimle birlikte manava gittik. Orda çok sevdiğimiz bir abimiz... Sohbet ettik dedi ki 'acayip bir kiraz var.' Biz de dedik ki 'tamam kiraz da ver.' Tattık sonraki kirazı 'aaa vallahi gerçek' dedik. Biz dedik alalım bunu. Ondan sonra neyse Levent çıktı. Arabaya gitti ben ödüyorum. 5 bin lira kiraz. 'Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm' diye aldım. Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam artık bu ekilmez de buna cenaze yapmak lazım"