Gonca Vuslateri, metroda gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

En son Leyla dizisinde Nur karakteri ile izlediğimiz Gonca Vuslateri, metroyla evine döndüğü anları hayranları ile paylaştı. Yere oturup kitap okuyan ünlü oyuncu gizlice fotoğrafını çekenleri de unutmadı.

Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenen Gonca Vuslateri, hamilelik ve doğumundan ardından uzun süre uzak kaldığı ekranlara Leyla dizisinde Nur karakteriyle geri döndü.

Leyla dizisindeki başarı performansı ile yine çok konuşulan Gonca Vuslateri özellikle son haftalardaki dans sahneleriyle adından söz ettirmişti.

Gonca Vusleteri bu kez metro paylaşımı ile gündeme geldi.

METROYLA EVİNE DÖNDÜ

Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden Gonca Vuslateri "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları paylaştı.

Vuslateri'nin fotoğraflara düştüğü notlar da hayli dikkat çekiciydi. Yanlış peronda bekleyen Vuslateri bu kareye , "Arkadan kalkıyormuş metrocuğumuz. Godot'yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren, aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor" diye yazdı.

ÇANTASININ ÜZERİNE OTURUP KİTAP OKUDU

Gonca Vuslateri metro beklerken çantasının üzerine oturup kitap okudu. O anları ise "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım." sözleri ile paylaştı.

Gonca Vuslateri son karesinde ise hayranlarına takılarak "Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur" sözleri ile güzel bir fotoğrafını koydu.