Gonca Vuslateri ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Leyla” dizisindeki etkileyici performansıyla “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Başarısıyla izleyicilerden tam not alan Vuslateri, ödül törenindeki duygusal konuşmasıyla geceye damga vurdu.

Sahneye çıktığında gözleri dolan oyuncu, konuşmasının sonunda duygularına engel olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Ödülünü Filistin’den kendisine mesaj gönderen küçük bir kıza adayan Vuslateri, şu sözlerle salondakileri derinden etkiledi:

“Bu ödülü, Filistin’den bana mesaj yollayan ve kızım Asya’nın doğum gününü kutlayan küçük Şeyma için alıyorum. Bu, boynumun borcu olsun.”