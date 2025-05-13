Gonca Vuslateri ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Gonca Vuslateri ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Leyla” dizisindeki performansıyla “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Leyla” dizisindeki etkileyici performansıyla “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Başarısıyla izleyicilerden tam not alan Vuslateri, ödül törenindeki duygusal konuşmasıyla geceye damga vurdu.

Sahneye çıktığında gözleri dolan oyuncu, konuşmasının sonunda duygularına engel olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Ödülünü Filistin’den kendisine mesaj gönderen küçük bir kıza adayan Vuslateri, şu sözlerle salondakileri derinden etkiledi:

“Bu ödülü, Filistin’den bana mesaj yollayan ve kızım Asya’nın doğum gününü kutlayan küçük Şeyma için alıyorum. Bu, boynumun borcu olsun.”

Son Haberler
Başakşehir’de cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Başakşehir’de cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ağrı’da madalya için 428 sporcu ringe çıkacak
Ağrı’da madalya için 428 sporcu ringe çıkacak
Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini vurdu
Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini vurdu
Çay fiyatları açıklandı, Rize ikiye bölündü
Çay fiyatları açıklandı, Rize ikiye bölündü
Dünyanın en fakir başkanı hayatını kaybetti!
Dünyanın en fakir başkanı hayatını kaybetti!