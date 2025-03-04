Gonca Vuslateri Paris’te kapak oldu! Pozları ezber bozdu

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Gonca Vuslateri Paris’te kapak oldu! Pozları ezber bozdu

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla kamera karşısına geçti.

Paris dergisinin kapağında yer alan Gonca Vuslateri, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etti. Leyla dizisinde 'Nur' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Ünlü oyuncu, Gmaro Magazine Paris için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonunda birbirinden özel tasarımlarla pozlar verdi.

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CESUR TARZI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çekimlerde oyuncuya modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz de eşlik etti. Vuslateri'nin cesur tarzı büyük yankı uyandırdı.

Gmaro dergisi, Gonca Vuslateri’nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı. Dergide Vuslateri için “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” ifadesi kullanıldı.

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ÇEKİM OLAY OLDU

Kel haliyle de objektif karşısına geçen Vuslateri'nin ilginç çekimi gündem yarattı. Ünlü oyuncunun tarzı ise dikkatleri üzerine çekti.

Deri tarzıyla nefes kesen Gonca Vuslateri'nin fotoğrafları Gmaro Magazine Paris dergisine damga vurdu.

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