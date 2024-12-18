Gonca Vuslateri pozlarıyla yaktı geçti! 23 kilo vermişti

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Gonca Vuslateri pozlarıyla yaktı geçti! 23 kilo vermişti

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğumdan sonra setlere geri dönmüştü. Şimdilerde Leyla dizisiyle adından söz ettiren Vuslateri 23 kilo verdi. Ünlü isim saç stili ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yaktı geçti.

"Canım Ailem", "Yalan Dünya", ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birbirinden başarılı yapımlarda yer alan Gonca Vuslateri, kısa süre önce anne kızını kucağına aldı.

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DOĞUMDAN SONRA SETLERE GERİ DÖNDÜ

Kızı Asya'yı kucağına alan ünlü isim, doğumdan kısa bir süre sonra da setlere döndü. Leyla dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, verdiği pozlarla dikkat çekti.

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23 KİLO VERDİ

Hamilelikten sonra 23 kilo veren Gonca Vuslateri, ilginç saç stili, siyahlar içindeki derin dekolteli haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gonca Vuslateri'nin pozlarına beğeni yağdı.

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VUSLATERİ NASIL KİLO VERDİ?

Gonca Vuslateri 23 kiloyu nasıl verdiğini şöyle anlatmıştı:

"Emziren bir anneyim. Bu yüzden emzirmek daha hızlı kilo vermemi sağladı. Kondisyon olarak yani. Ama emzirmeseydim de herhalde bir 15 kilo daha hızlı verebilirdim. Sadece salataya haşlanmış yumurta canım çekti. Ben hamileliği turşu suyuyla falan geçirdiğim için. Ekşi, mandalina, turşu herhalde o ödemler gidince ondan bu kadar kilo gitmiştir."

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