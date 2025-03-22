Gonca Vuslateri sır gibi saklıyordu: Aylar sonra ortaya çıktı

Gonca Vuslateri, Mart 2024'te aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuştu.
Ardından kızları Asya’yı 26 Nisan tarihinde kucağına aldı.Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde Levent Yaşar ile 1. evlilik yıl dönümünü kutladı.
Eşiyle fotoğrafını paylaştıktan sonra "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" notunu düştü.
ASYA’NIN İLK GÖRÜNTÜSÜ
Gonca Vuslateri, Asya'nın yüzünü aylar sonra ilk kez paylaştı.
Ünlü isim, baba kızın fotoğrafına İlhan İrem'in "Sevgi Sevgiyle Çoğalır" şarkısını ekledi.