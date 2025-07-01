Gonca Vuslateri'den korkutan haber! Talihsiz bir kaza geçirdi

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Gonca Vuslateri'den korkutan haber! Talihsiz bir kaza geçirdi

Leyla dizisinde Nur karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kızı için koşarken evde talihsiz bir kaza geçirdiğini açıkladı.

Oyunculuk performansı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gonca Vuslateri evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından evinde kaza geçirdiğini açıkladı.

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı.

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TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, kızı Asya'nın uyanması üzerine ona yetişmek için telaşla koştuğu sırada kaza geçirdiğini duyurdu.

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"KENDİMİ SAKATLADIM"

Bacağına atel takılmış halini gösteren bir fotoğraf paylaşan Vuslateri, yaşadığı olayı, "Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma" dedi.

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