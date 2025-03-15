Gonca Vuslateri'nden korkutan Tanyeli paylaşımı

Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı Tanyeli paylaşımında 'Son saatlerin mi bilmiyorum..' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Öte yandan Tanyeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu biliniyor.

Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım! Entübe edilmişti

Tanyeli, 2.5 seneden bu yana Pankreas kanseri ile mücadele ediyor. Tedavi gördüğü hastaneden edinilen son bilgilere göre Tanyeli'nin sağlık durumu giderek ağırlaştı ve doktor kararı ile entübe edildi.

Tanyeli'nin son durumu hakkında Gonca Vuslateri'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler korkuttu. Vuslateri paylaşımında, Tanyeli'nin son zamanlarına yaklaşmış olabileceğine dair duygusal bir mesaj paylaştı.

"HAKKIM HELAL OLSUN"

Gonca Vuslateri, paylaşımında şu sözleri kullandı: "Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."