Gonca Vuslateri'nin sahneleri viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi Mine Akcan
Gonca Vuslateri'nin sahneleri viral oldu

Gonca Vuslateri'nin son olarak rol aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisindeki Nur karakterinin sahneleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Vuslateri'nin sahneleri, kıyafetleri taklit edilmeye başlandı.

NOW TV'de bu sezon yayınlanmaya başlayan ve özellikle de Oyuncu Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu ile dikkat çeken Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi dikkat çeken sahneleri ile özellikle de sosyal medyada gündemden düşmüyor. Dizide Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri'nin olduğu sahneler viral oluyor.

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Gonca Vuslateri'nin dizideki geçtiğimiz günlerde yayınlanan dans sahnesi ve yemek masasındaki tartışma sahneleri en çok paylaşılan videolar arasında girdi.

Oyuncu bu sahnelerdeki performansı ile büyük beğeni toplarken oyuncunun canlandırdığı iki sahnede çok sayıda paylaşımla daha fazla yayıldı.

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Dans ettiği sahne kimi kullanıcı tarafından aynı kıyafetlerle taklit edilerek paylaşılırken sahil kenarında dans ettiği o sahne büyük beğeni aldığı için yeni bölümde de yine eğlenceli bir şarkı ile oyuncuya dans ettirildi. Senaryo gereği roman havası oynayarak sevincini kutlayan Nur karakterinin o sahnesi çok büyük beğeni almıştı. Oyuncu verdiği bir röportajda sahnenin mimarının Hilal Saral olduğunu ve çok erken saatlerde o anların kaydedildiğini söylemişti.

Yapım şirketi çok büyük bir şekilde ilgi gören dans sahnesi üzerine yeni bölümde de Nur'u dans ettirme kararı aldı.

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Öte yandan yine aynı dizide bir yemek sofrasında aile fertlerinin yaşadığı büyük bir tartışmanın anlatıldığı sahne çok dikkat çekti.

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Gonca Vuslateri'nin yine gündem olan o sahnesi bu kez çocuklar tarafından videolara dönüştürüldü. Sahne esnasında "Bana bağırmak mı istiyosun? bağır, vurmak mı istiyorsun? Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen dökerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atlarım" diyordu. Sosyal medyada adeta bir akım haline gelen bu sözleri anneler çocuklarına söyleyip video paylaşmaya başladı.

Eğlenceli bir içerik düşüncesi ile paylaşılan videolarda küçük yaştaki çocuklara kendilerine tokat attırıp, aşağıya atlama sözlerinin söyletilmesi ise tepki çekti.

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