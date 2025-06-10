Gönderme savaşları başladı! Aytaç Şaşmaz’dan çok konuşulacak gizemli paylaşım

Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in geçtiğimiz günlerde ilişkisi bitmişti. Daha önce sık sık barışıp ayrılan çift yeniden yollarını ayırmaya karar verdi.

Cemre Baysel’in Instagram’dan "Güneşi yakalıyorum" notuyla attığı pozlar atışmaları başlattı. Herkes ‘bu güzelliği kaçırdın’ yorumları yapmıştı.

Aytaç Şaşmaz’dan yanıt gecikmedi o da; "Güneş, yüzünü görür ama ay ruhunu bilir" ifadesiyle iddialı bir göndermede bulunmuştu.

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Şaşmaz’dan yeni bir gönderme daha geldi. Sosyal medyadaki tatil pozlarının altına '99 sorun...' notunu ve ABD’li şarkıcı Hugo’nun '99 Problems' şarkısını ekledi.

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Göndermede bulunduğu şarkının sözleri ise şu şekilde; “Eğer hiç bir problemin yoksa senin için üzgünüm evlat.

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Çünkü 99 tane problemim var ve bir kız bunlardan biri değil.