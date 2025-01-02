Gönen’de sis renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA
Gönen’de sis renkli görüntüler oluşturdu

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde yoğun sis, karayolu ulaşımını olumsuz etkilerken, doğada da eşsiz görüntüler oluşturdu.

Gönen'de etkili olan sis, dron ile havadan böyle görüntülendi. Sis bulutlarının ilçenin üzerinde oluşturduğu büyüleyici atmosfer, hem şehir merkezinde hem de kırsal alanlarda farklı bir görsellik sundu. Yüksek kesimlerdeki ormanlık alanların sisin altında kalması, doğal manzara severler için adeta bir görsel şölen oluşturdu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sisin akşam üzeri yoğunlaşmasıyla birlikte karayollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Gönen-Bandırma karayolu başta olmak üzere, kırsal bölgelere uzanan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde sisin yoğunluğunun artabileceğini belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Gönen ve çevresinde etkili olan sisin nem oranının artışıyla birleştiğini ve hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesiyle sisin devam edeceğini tahmin ediyor. Gönen'de dronla kaydedilen bu etkileyici görüntüler, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.

Sisli hava, zorluklarının yanı sıra bölgeye eşsiz bir güzellik katarken, doğa ve fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler sundu.

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