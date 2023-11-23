Gönen'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Hasanbey kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gönen'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Hasanbey kırsal mahallesi mevkiinde 35 HH 837 plakalı otomobil sürücüsü M.O. (52) Hasanbey kırsal mahallesine dönüş yaptığı esnada Biga istikametinden gelen 16 JIS 21 plakalı hafif ticari araç sürücüsü K.K. (25) ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.O., yanında yolcu olarak bulunan S.O ve hafif ticari araç sürücüsü K.K. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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