Gönlünü bu kez jokeye kaptırmıştı! Danla Bilic yaşça küçük sevgilisini ilk kez gösterdi

Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüş ikilinin ayrılık haberi kısa süre sonra gelmişti. Ünlü fenomen aradığı aşkı sonunda buldu.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic 'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti. Bilic bu sözlerinden sonra kalbini jokeye kaptırdı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Jokey Berk Çetin ile aşk yaşayan Danla Bilic sevgilisini ilk kez gösterdi.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da doğdu. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanındı. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

BERK ÇETİN KİMDİR?

Bert Çetin'in jokeylik ile ilgilendiği ve pek çok yarışta ismini duyurduğu biliniyor. Berk Çetin hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamasına rağmen 30 yaşındaki sevgilisi Danla Biliç'ten daha küçük olduğu biliniyor.