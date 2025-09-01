‘Gönül Dağı’ geleneği bozmuyor

TRT 1’in Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gönül Dağı’, her yıl olduğu gibi bu sene de sezonu erken açıyor.

Geleneği bozmayan dizi, 6 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de 6. sezona ‘Merhaba’ diyecek. Berk Atan ve Melis Sevinç’in başrollerini paylaştığı dizinin ‘İnsan olan insana muhtaç iken, bu kavga nerede başladı?’ sloganıyla yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Fragman, etkileyici tanıtımıyla sosyal medyada da çok konuşuldu. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle sezonun yine en çok konuşulan işlerinden birisi olacağının sinyalleri verildi. Reytingleri bol olsun.

Aldığı reytinglerle yayınlandığı 5 sezona damga vuran Köprü Film imzalı dizi, ilk sezon 17 Ekim 2020’de, 2. sezon 11 Eylül 2021’de, 3. sezon 3 Eylül 2022’de, 4. sezon 9 Eylül 2023’te ve 5. sezon ise 7 Eylül 2024’te ekranlara gelmişti.

İkilem’den ‘Kafam Yerinde Değil’

‘Bir Sebebi Var’, ‘Bu Saatten Sonra’ ve ‘Kaybolurum Gülüşünde’ gibi birçok popüler şarkıya imza atan İkilem, yeni şarkısı ‘Kafam Yerinde Değil’i Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Serhat Karan ve Özlem Akgüneş, müziği Serhat Karan’a ait şarkının düzenlemesini Uğur Ateş yapmış. Şarkı, terk edilmenin ardından gelen mental çöküşü ve bitmeyen bir takıntının sürükleyici hikâyesini anlatıyor. Şarkıya İlker Savaşkurt’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Grup, şarkıyla hayranlarının kalplerinin en kırılgan köşelerine dokunmayı hedefliyor.

5. Oda Müziği Festivali başlıyor

Oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün programıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıları İstanbul’da buluşturmaya hazırlanan 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali için geri sayım başladı.

Bu yıl 5. yaşını kutlayan festival, 5-18 Eylül’de ‘Nota Nota Dostluk’ sloganıyla Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, çoğu ilk kez ülkemize gelen iki Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers, Saxback Ensemble, Stockholm Syndrome Ensemble gibi efsanevi oda müziği gruplarını ve yıldız isimleri ağırlayacak.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, konserlerin yanı sıra ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ve söyleşilerle her yaştan katılımcıya hitap eden ilham verici bir deneyim sunacak.