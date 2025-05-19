Gönül Dağı oyuncusundan kaza sonrası setten paylaşım

Bir süre önce trafik kazası geçirerek kaburgalarında kırıklar oluşan oyuncu Berk Atan, iyileşmesinin ardından yeniden Gönül Dağı setine döndü. Setten yaptığı paylaşım hayranlarını sevindirdi.

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen çekimler sırasında, yemek arasından dönüşte trafik kazası geçirmişti. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun sağ kaburgasında altı kırık ve kıkırdaklarda parçalanma tespit edilmişti.

Atan, kazanın hemen sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirmişti! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Bir süre dinlenerek tedavi sürecini tamamlayan oyuncu, tekrar kamera karşısına geçti. Setten bir kare paylaşan Berk Atan, “Uzun bir çalışma döneminin son günü, çok şükür” notunu düştü.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezon onayını aldı. Dizi, 14 Haziran’da yayınlanacak olan 182. bölümüyle sezon finali yapacak.