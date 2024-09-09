‘Gönül Dağı’ sezona zirvede başladı

TRT 1’de ekrana gelen ‘Gönül Dağı’, 5. sezonunu önceki akşam açtı. Dizi, reytinglere de harika bir başlangıç yaptı. Tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) zirvede yer alan ‘Gönül Dağı’nın özeti de yine bütün gruplarda 3. oldu. Dizi, aldığı bu reytinglerle hem gövde gösterisi yaptı hem de sezon boyunca kendi gününde yine rakipsiz olacağının sinyallerini verdi.

Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç’in paylaştığı Köprü Film imzalı dizide Gedelli kasabasında hüzün ve sevinç bir arada yaşanırken Kaya ailesini ve kasaba halkını bekleyen sürpriz olaylar, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı ile Aslı Kahraman’ın üstlendiği, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök’ün yazdığı dizinin kadrosunda ayrıca Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar gibi isimler bulunuyor.

Süper üçlüden sürpriz düet

Ebru Yaşar; Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile ‘Anılara Dalarız’ şarkısına yaptığı düeti, Mahzen Medya etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Burak Bulut’a ait olan, düzenlemesini Efe Can’ın yaptığı şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde Bodrum’da hoş bir klip çekilmiş. Şarkı, Türk müziğinin temel enstrümanlarından ud nağmelerinin hâkim olduğu Türk-trap tarzının harmanlandığı sound’lara sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Üçlü, 2021 yılında ‘İçime Ata Ata’ şarkısına düet yapmıştı.

Bu süper üçlüyü çok beğeniyorum. Bence daha sıklıkla bir araya gelmeliler. Güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Keyifle dinledim. Yolları açık olsun.

‘İnci Taneleri’ iddialı geliyor

Kanal D’nin geçtiğimiz döneme damga vuran dizisi ‘İnci Taneleri’nin yeni sezonundan ilk tanıtımı yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan’ın ‘O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi’ sözleriyle başlayan fragmanın ‘Nerede kalmıştık?’ sorusuyla bitmesi merak uyandırdı. Azem’in neden hapishaneye döndüğü ve ‘İnci Taneleri’ kitabında yazanlar, yeni sezonda cevap bulacak.

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu, kadrosunda ayrıca Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.