Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız artık Gönül Dağı dizisinde Leyla karakteriyle rol alacak. Dizi çekimleri devam ederken yeni bir aşk iddiası ortaya çıktı.

AŞK İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile diziye 'Leyla' karakteriyle dahil olan Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gossip Pasta isimli sosyal medya sayfasının iddiasına göre; Gökçe Akyıldız ile Berk Atan'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı sallarken, iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Öte yandan ikilinin set aralarında birlikte vakit geçirdiği, arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü iddia edildi.