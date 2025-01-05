Gönül Dağı’nda herkesi şoke eden ayrılık! 5 yıldır rol alıyordu

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı’nda vedalar peş peşe geldi.

"BU DÜNYADAN BİR MİHRİBAN GEÇTİ"

Mihriban karakterini canlandıran Hande Nur Tekin "Bu dünyadan bir Mihriban geçti" diyerek diziden ayrılmıştı.

VEDA MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Dizide Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk da diziye veda etti. Yapım şirketiyle karşılıklı anlaşan usta oyuncunun veda mesajı da dikkatlerden kaçmadı. Cindoruk paylaşımında "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Cindoruk'un kararına pek çok mesaj gelirken "İyi dayandınız", "Sorun mu oldu?", "Bu ayrılık kafa karıştırdı" yorumları yapıldı.