‘Gönül Dağı’nın alkışlanacak başarısı

TRT’nin son yıllardaki en iyi işlerinden birisi olan ‘Gönül Dağı’, Cumartesi günlerine ambargo koyduğu gibi sadık izleyici kitlesiyle yoluna doludizgin devam ediyor.

Dizi, önceki akşam ekrana gelen 167. son bölümünde Total’de aldığı 8.00 reytingle, AB’de aldığı 5.88 reytingle ve ABC’de aldığı 8.37 reytingle tüm gruplarda birinci oldu. Ramazan ayı nedeniyle kanaldaki program çeşitliliğinden olsa gerek genel itibariyle TRT seyircisinde bir düşüş yaşanır ama bu durum, ‘Gönül Dağı’nı etkilememiş. Hatta AB ve ABC gruplarından ufak bir yükseliş bile var.

Başrollerinde Melis Sevinç ve Berk Atan’ın olduğu dizi, yeni sezon onayını çoktan almışa benziyor. Özellikle dizinin Selma’sı Melis Sevinç ve Taner’i Berk Atan, oyunculuklarıyla beğeni topluyorlar. 5 sezondur kendi gününde lider olan ve aldığı reytinglerle dikkat çeken ‘Gönül Dağı’ için ne söylenebilir ki… Bu başarı, alkışı fazlasıyla hak etmiyor mu?

Dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Ziynet Sali’yi ‘Uyku Tutmadı’

Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Uyku Tutmadı’yı ZG Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Onur Baştürk’e ait şarkısının düzenlemesini Serkan Ölçer yapmış. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Ziynet Sali, duygusal ve aşk temalı şarkısıyla yine dinleyicilerinin kalbine dokunuyor.

Ziynet Sali, kendine has tarzıyla güzel bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

‘Heykel Olma Teşebbüsü’ sergisi açıldı

Alman sanatçı Franz Erhard Walther’in Türkiye’deki ilk kapsamlı kişisel sergisi ‘Heykel Olma Teşebbüsü’, Arter’de açıldı.

Franz Erhard Walther’in 1958 tarihli aynı isimli yapıtından yola çıkan ‘Heykel Olma Teşebbüsü’ sergisi, sanatçının uzun soluklu pratiğinde beden, eylem ve heykel arasında ördüğü çok yönlü ilişkilere odaklanıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, sanatçının 1960’lardan bu yana ağırlıklı olarak kâğıt, baskı, boya ve kumaş kullanarak ürettiği yapıtlarını bir araya getiriyor.

Sergi, 5 Ekim’e kadar Arter’de ziyaret edilebilecek.