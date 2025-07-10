Gönül Dağı'nın Ramazan'ıydı! Yeni projesi belli oldu

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Gönül Dağı'nın Ramazan'ıydı! Yeni projesi belli oldu

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu diziden ayrılır ayrılmaz adeta teklif yağdı. Ünlü oyuncu Ay Yapım'ın iddialı dizisiyle imzayı attı.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlayan Gönül Dağı, dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu’nun yeni adresi belli oldu. Gönül Dağı dizisinde beş sezon boyunca başrol oynayan Süvarioğlu, diziden ayrılır ayrılmaz birçok projeden teklif aldı. Kulislerden sızan bilgilere göre, ünlü oyuncunun yeni projesi “Sevdiğim Sensin” oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşim Aslan’ın yazdığı, Gökçen Usta’nın yöneteceği dizide Cihat Süvarioğlu “Tahir” karakterine hayat verecek.

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DİZİ ÇEKİMLERİ AĞRI’DA BAŞLAYACAK

Aytaç Şaşmaz'ın 'Erkan', Helin Kandemir’in 'Rojda', Hüseyin Avni Danyal’ın 'Esat' rolüne hayat vereceği dizinin çekimleri Ağrı’da başlayacak.

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CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Cihat, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Ünlü oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı.

"Ölene Kadar", "Yüzleşme", "Masal Çiçeği" ve "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarda rol alan Cihat, Sinema kariyerinde ise "Görümce" (2016), "Kelebekler" (2018), "Kronoloji" (2019) ve "İki Şafak Arasında" (2020) gibi filmlerde yer aldı.

TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu bu projeyle yıldızını parlattı.

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