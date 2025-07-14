Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı

ALİ YAZAN - ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 Aile Yılı kapsamında “Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı” düzenlendi.

Ordu Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Muammer Erol’un eşi Nazmiye Erol, Perşembe Kaymakam Fatma Turhan Keser, Gölköy Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün Adanur, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş’ın yanı sıra Baro Başkanı Birsen Uçar, kamuda görev yapan kadın yöneticiler, kamu personeli, kamu yöneticilerinin eşleri ve koruyucu aileler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocuk ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki açıdan sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak amacıyla aile odaklı politika ve hizmetlerin yürütüldüğü çalışmalar kapsamında hayata geçirilen “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi” çerçevesinde düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Psikolog Emel Şahin tarafından Koruyucu Aile Bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ordu ilinde 104 çocuğun 88 koruyucu aile yanında bakıldığı ve büyütüldüğü bilgisini veren Şahin, koruyucu aile konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

Programda 7 yıldır Koruyucu Aile olan Yeşim Eroğlu da duygu ve düşüncelerini paylaşarak, “Koruyucu Aile dışında kendi evlatlarımızın yapabildiği her şeyi fazlasıyla yapabiliyor bu çocuklar. Yeter ki dokunulsun. Kurumdaki bakım çok güzel ama bir anne-baba evinde bir baba figürüyle büyüyen çocuk gerçekten kendi çocuklarınızdan farksız büyüyor. Onun da yeteneklerini keşfetmiş oluyorsunuz. Onunun da yapabileceklerini ve potansiyelini ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bence bu inanılmaz büyük bir mutluluk. Asya bizim evde düzeni sağladı. Sevgi birçok şeyi değiştiriyor. Asya şu anda kendi akranları içinde çok sevilen bir çocuk oldu ve ben onunla gurur duyuyorum. Ona bakarken anne dediğinde kalbimden başka şeyler çıkıyor. İstiyorum ki daha çok kadına, daha çok insana ulaşalım ve bu kurumdaki çocuklara koruyucu aile olmak için ön ayak olalım” diye konuştu.

Koruyucu aile olmayı teşvik etmek amacıyla 2025 Aile Yılı kapsamında da yer verilmek üzere ilgili paydaşların bir araya getirilmesinin; koruyucu aile sistemine yönelik bilincin artırılmasına, toplumun farklı kesimlerinin bu konuda daha aktif rol almasına ve genel farkındalığın artmasına katkı sağlaması, ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurumları arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.