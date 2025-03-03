Gönüllü gençler iyilikte buluştu

Antalya Muratpaşa Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren gönüllü gençler, kentte soğuk hava şartlarında soba yakanlar için odun kesti, kamyonlara yükleyip, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Sokak hayvanları için de çalışma yapan gençler, sokak sokak gezerek mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız ve gönüllü gençlerin son durağı ise seralar oldu. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 1 dereye kadar düştüğü ilçelerde, seralarda bulunan ürünlerinin donmaması için nöbet tutan çiftçilere yardıma giden gençler, sobalara odun taşıdı. Sabah saatlerine kadar serada gönüllü çalışan gençler, çiftçilerle birlikte soba başında çay içip, sohbet etti.

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'ÇİFTÇİMİZİN İÇİNİ ISITTIK'

Hava sıcaklıklarının düştüğü dönemlerde dışarıda çalışan vatandaşlara destek olduklarını belirten Süleyman Yıldız, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yavuz Gürhan'ın da desteğiyle gönüllü gençlerimizle birlikte saha faaliyetlerine devam ediyoruz. Soğuk hava şartlarında sokaklarda olan hayvan dostlarımıza mama desteği sağladık.

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Yine gönüllü gençlerimizle birlikte gönüllülerimizden aldığımız odunları keserek soba ile ısınmaya çalışan vatandaşlarımıza destek olduk.

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Ayrıca bu soğuk hava şartlarında fidanların donmaması için sabaha kadar seralarda nöbet tutan çiftçilerimize destek olmak amacıyla onların yanında bulunduk, çay ikram ettik.

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Sobalarına odun taşıdık ve odun attık. Güzel sohbetimizle çiftçilerimizin içini ısıttık" dedi.