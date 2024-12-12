Gönüllü itfaiyeci eğitimleri devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerine Bodrum'da devam etti. Çalışma kapsamında 24 kişiye, 5 günde toplam 40 saat "A Sınıfı Gönüllü İtfaiyecilik" eğitimi verildi. Muğla İtfaiyesi, gönüllü itfaiyecilik eğitimleri ile kentin doğal afetlere hazırlıklı olması için, talep eden yurttaşlara ilgi ve becerilerine göre eğitim vererek gönüllü itfaiyeci olmalarını sağlıyor.

VATANDAŞLAR EKİBE DÂHİL EDİLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, su baskınları, arama-kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü artırarak sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dâhil etmek için eğitimlerini sürdürüyor. Gönüllüler beş gün boyunca; yangın, su baskınları, ipli erişim, ilk yardım derslerinde detaylı bir sürecin içinden geçiriyor ve eğitim boyunca teorik ve uygulamalı alanlarda performans kontrolü yapılıyor. Gönüllüler son olarak yazılı sınava tabi tutuluyor ve süreçlerden başarılı olarak geçen kişiler gönüllü ekibine dâhil ediliyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla'nın diğer ilçelerde de başvurular doğrultusunda gönüllü itfaiyeci eğitimlerine devam edecek.

"GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK EĞİTİMLERİMİZE BEKLİYORUZ"

Muğla'nın orman yangınları konusunda hassas bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşları her türlü yangın, afet konularında bilinçlendirmek, eğitimlerle gönüllü bir itfaiyeciye dönüştürmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Aras; "Eğitimin, bilginin, tecrübenin her alanda gerekli olduğunu düşünerek özellikle yangına karşı hassas bir şehir olan Muğlamızda gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimize devam ediyoruz. Herhangi bir itfai olayla karşılaşan vatandaşlarımız aldıkları eğitim, edindikleri bilgi sayesinde ne yapacaklarını bilerek hareket edecek ve belki bir ağacı, belki de bir canı kurtarabilecektir. 13 ilçede hemşehrilerimiz için 7/24 görev başında olan itfaiye teşkilatımız ve gönüllü itfaiyecilerimizle vatandaşlarımızın emrindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.