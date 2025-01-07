Google, 2021 öncesi Chromebooklardan desteği kesti

Google, 2023 yılında Chromebook cihazlarına 10 yıllık otomatik güncelleme desteği sağlayacağını duyurdu. Ancak bu destek yalnızca 2021 ve sonrası üretilen cihazları kapsıyor. 2011 yılında tanıtılan ve Linux tabanlı ChromeOS platformunu kullanan Chromebook’lar, özellikle uygun fiyatları nedeniyle öğrenciler arasında popüler hale geldi. Ancak cihazların üç yıllık ömür beklentisi, kullanıcıların hızla eskiyen yazılımlar nedeniyle hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

2023 yılında ABD merkezli Kamu Yararı Araştırma Grubu’nun (PIRG) baskısıyla Google, bu süreyi 10 yıla uzatma kararı aldı. PIRG, bu hamlenin milyonlarca dolarlık tasarruf ve tonlarca e-atık önleyeceğini öne sürdü. Ancak bu uygulama yalnızca yeni cihazlara yönelik olduğu için birçok eski model desteğin sonuna yaklaştı. PIRG’ye göre, 2021 öncesi üretilen cihazlar garanti edilen 10 yıllık desteği alamıyor. Bu durum, eski Chromebook modellerinin her yıl giderek artan bir oranda işlevselliğini kaybetmesine yol açıyor.

ESKİ MODELLERDE GÜNCELLEME SORUNU

Google’ın Auto Update Expiration (AUE) politikası kapsamında desteği biten cihazlar çalışmaya devam etse de, güvenlik yamalarının ve güncellemelerin sona ermesi cihazları yazılım uyumluluğundan ve güvenliğinden mahrum bırakıyor. PIRG yetkilisi Stephanie Markowitz, özellikle büyük kuruluşların bu nedenle işlevsel cihazları bile değiştirmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Bazı teknoloji meraklıları, desteği sona eren cihazlara açık kaynaklı bir işletim sistemi kurarak cihazın ömrünü uzatabilir. Ancak birçok üretici, kullanıcıların bu tür alternatif yazılımları cihazlarına yüklemesini zorlaştırıyor. PIRG’ye göre, bu yaklaşım cihazların kullanılamaz hale gelmesini hızlandırıyor ve e-atık sorununu derinleştiriyor.

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EKOSİSTEMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARTIŞMASI

Lenovo yöneticilerinden birine göre Chromebook’lar geri dönüştürülmesi kolay olmayan cihazlar arasında yer alıyor. Ancak talep devam ettikçe üreticiler bu cihazları üretmeyi sürdürecek. Google’ın yeni güncelleme politikası, yalnızca kullanıcılar için değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik bir tartışma başlatmış durumda.