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Google, 2022 favori Chrome uzantılarını açıkladı. Sizin de çok işinize yarayacak

Google, paylaştığı blog yazısında 2022 yılı için favori Chrome uzantılar açıkladı. Popüler arama motorunun uzantıları sayesinde Google kullanıcıları, deneyimlerini kendilerine göre özelleştiriyor. 

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 23:11
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Google, 2022 favori Chrome uzantılarını açıkladı. Sizin de çok işinize yarayacak

Google, 2022 favori Chrome uzantılarını açıkladı. Sizin de çok işinize yarayacak
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shiftdelete'nin derlediği habere göre; Google, 2022 yılı için favori Chrome uzantılar paylaştı. Teknoloji devi “2022’deki favori Chrome uzantılar” adlı yazıda tam olarak 14 tane uzantıya yer verdi. Blog yazısında; tarayıcının özelleşmesini sağlayan, odaklanmak için yardımcı olan, oyun deneyimi iyileştiren ve öğrenmeyi esas alan farklı konularda uzantılar yer aldı.

Google, yazısında uzantılarla ilgili “2022 boyunca, geliştiricilerin Chrome uzantıları oluşturmak için kullandığı birçok yöntemi görmekten keyif aldık. Büyüyen hibrit küresel iş gücünden dijital öğrenime ve sanal oyunlara kadar, bu yıl gördüğümüz dönüşüm, uzantıları da kapsayacak şekilde genişledi. Bugün, neşeye ilham veren, öğrenmemize yardımcı olan ve üretken olmamızı sağlayan, yılın en sevdiğimiz Chrome uzantılarını duyuruyoruz.” sözlerine yer verdi.

Verimlilik

Google, verimlilik alanında Tango, SwiftRead, Liner, Compose, Visbug ve Check US Visa Slots eklentilerini 2022 için favorileri arasında seçti. Tango eklentisi, kullanıcılar için otomatik olarak nasıl yapılır kılavuzları oluşturuyor. Ardından da bunları belgelendirerek kullanıcıları belgeleme zahmetinden kurtarıyor. SwiftRead uzantısı, kullanıcıların okuma hızını artırmak için yardımcı oluyor.

Liner, okuma konusunda öneriler veriyor ve araştırma yaparken yardımcı oluyor. ComposeAl, yazıyı yapay zekayı destekleyen bir Google eklentisi. Visbug, tasarımcıları hedef alarak onların web sitesi üzerinde yazıları ve görselleri düzenlemesi konusunda destek sağlıyor. Son olarak Check US Visa Slots, Hindistan vatandaşlarının ABD vizesi alması ve randevular konusunda yardımcı oluyor.

Odak

Teknoloji devi Google, odak konusunda Workona Tab Manages ve CrXMouse Chrome Gestures uzantılarına yer verdi. Workona Tag Manager, adından da belli olduğu gibi sekmeleri yönetip düzenleyerek işleri kontrol altına almayı sağlıyor. CrXMouse Chrome Gestures, fare için özel kısayollar oluşturma konusunda yardımcı oluyor.

Oyun ve Video

Arama motoru Google, oyun oynamayı ve video izlemeyi daha iyi hale getirmek için RoPro ve eJoy eklentilerini 2022 favorileri arasına ekledi. RoPro, Roblox oyununa farklı özellikler ekleyerek oyuncunun oyun deneyimini iyileştiriyor. eJoy uzantısı, film ya da videolara çift altyazı desteği sunarak dil konusunda kullanıcının kendini geliştirmesini sağlıyor.

Öğrenme

Google, 2022 yılı favori uzantıları arasına öğrenme odaklı olarak Equatio ve MyBib: Freee Citation Generator’ü ekledi. Equatio uzantısı, matematiği dijital hale getirerek küçük yaştaki öğrencilerin daha iyi ve daha kolay öğrenmesine yardımcı oluyor. MyBib: Free Citation Generator ise otomatik olarak biçimlendirilmiş kaynakça ve alıntı oluşturuyor. Genel olarak öğrenciler tarafından tercih ediliyor.

 

 

 

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