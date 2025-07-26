Google, Afrika’da yapay zekâ üssü kurdu

Google, Afrika kıtasındaki dijital dönüşüme öncülük edecek bir adım daha attı. Gana’nın başkenti Akra’da açılan Yapay Zekâ Topluluk Merkezi, yalnızca teknoloji odaklı bir mekân değil; aynı zamanda eğitim, işbirliği ve topluluk gelişimi için de bir üs olarak planlandı. Bu merkez, Afrika’da yapay zekâ eğitimi, deneysel projeler ve yerel önceliklere dayalı teknolojik uygulamaların gelişmesine katkı sunacak.

Google’ın Araştırma, Laboratuvarlar ve Teknoloji & Toplum Kıdemli Başkan Yardımcısı James Manyika, açılışta yaptığı konuşmada, “Afrika, bugün yapay zekâ alanında en ilham verici çalışmaların merkezlerinden biri” diyerek, yerel inovasyonun desteklenmesi ve sürdürülebilir yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Merkez, dört ana başlıkta faaliyet gösterecek: Yapay zekâ okuryazarlığı, topluluk teknolojisi, toplumsal etki ve kültür-sanata yönelik projeler. Geliştiriciler, öğrenciler ve sanatçılar için açık olan bu platform, yerel değerleri temel alan üretim süreçlerine öncülük edecek.

37 MİLYON DOLARLIK KAPSAMLI YATIRIM PLANI

Google, sadece bir merkez açmakla kalmadı; Afrika genelinde yapay zekâ alanında toplamda 37 milyon doları bulan destek paketini de duyurdu. Bu kaynak, hem altyapı yatırımlarına hem de yerel dillerin desteklenmesine, tarım sistemlerinin geliştirilmesine ve dijital becerilerin artırılmasına yönelik olacak.

Şirketin Mühendislik ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yossi Matias, “Afrika’daki yaratıcılığa, yeteneğe ve girişimciliğe inanıyoruz. Yerel kurumlarla birlikte ürettiğimiz çözümler, kıtanın gerçekliklerinden besleniyor ve küresel etki yaratacak potansiyele sahip” dedi.

Yatırım paketi içerisinde dikkat çeken kalemlerden biri de Google.org tarafından desteklenen Gıda Güvenliği İçin Yapay Zekâ İş Birliği oldu. Bu girişim için 25 milyon dolar ayrıldı. Proje, erken açlık tahminleri, tarımda dayanıklılık ve küçük ölçekli çiftçilere özel çözümler geliştirme hedefiyle hayata geçirildi.

EĞİTİME VE ARAŞTIRMAYA STRATEJİK DESTEK

Google, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Gana, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika’da faaliyet gösteren akademik kurum ve STK’lara 7 milyon dolar daha tahsis etti. Bu kaynak, yapay zekâ müfredatlarının geliştirilmesinde ve siber güvenlik gibi yükselen alanlarda eğitimlerin yaygınlaştırılmasında kullanılacak.

Ayrıca, Gana genelindeki üniversite öğrencilerine yönelik 100 bin Google Kariyer Sertifikası bursu verileceği duyuruldu. Yapay Zekâ Temelleri, Bilgi Teknolojileri Desteği, Veri Analitiği ve Siber Güvenlik gibi alanlarda sunulan bu programlar, öğrencilerin iş gücüne daha hazır hale gelmesini sağlayacak.

Buna ek olarak, Pretoria Üniversitesi’ne bağlı Afrika Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü (AfriDSAI) ile Güney Afrika’daki Wits Üniversitesi Makine Zekâsı ve Nöral Keşif Enstitüsü’ne (MIND) toplamda 2 milyon dolarlık hibe sağlandı. Bu destek, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapay zekâ araştırmalarına yönlendirilecek.