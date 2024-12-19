Google Android 16 geliştirici önizlemesini duyurdu

Google, Android 16’nın ikinci geliştirici önizlemesini resmen duyurdu. Yaklaşık bir ay önce Android 15’in kararlı sürümü yayımlandıktan kısa bir süre sonra Android 16’nın ilk geliştirici önizlemesi kullanıcılarla buluşmuştu. Bu hızlı ilerleme, ikinci önizleme sürümüyle devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Yeni sürüm, önceki önizlemeye kıyasla küçük ama önemli iyileştirmeler içeriyor. Google, geliştirilmiş pil ömrü ve artırılmış performansın bu sürümün ana özellikleri olduğunu belirtiyor. Geliştirici önizlemelerinde ve beta sürümlerinde kararlı güncellemelerin pil ömrü ve performans seviyesine ulaşmak genellikle zaman alıyor. Ancak ikinci önizlemede bu alanlarda ilerleme kaydedildiği görülüyor.

Bir diğer yenilik, Android’in yerleşik fotoğraf seçici aracına yapılan güncellemeyle geliyor. Bu araç artık bulutta kayıtlı fotoğraflar için bir arama özelliği sunuyor. Bu yenilik, Google’a göre yakında kullanıcılara sunulacak.

GELİŞTİRİCİLERE ÖZEL GÜNCELLEMELER

Android 16, geliştiriciler için yeni bir dokunsal geri bildirim API’si ekliyor. Bu API, cihaz özelliklerinden bağımsız olarak haptik efektlerin genlik ve frekans eğrilerini tanımlama olanağı sunuyor. Böylece uygulama geliştiriciler, daha hassas dokunsal deneyimler tasarlayabilecek.

Ayrıca, Android 15 ile tanıtılan Adaptif Yenileme Hızı (ARR) özelliği genişletildi. Android 16, ARR kullanımını kolaylaştırarak ekranın güç tüketimini azaltmayı hedefliyor. Sağlık uygulaması Health Connect’e eklenen “Aktivite Yoğunluğu” metriği de dikkat çekiyor. Bu metrik, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği orta ve yoğun fiziksel aktivite yönergelerine dayanıyor.

YAYIN TAKVİMİ

Android 16’nın ilk beta sürümünün Ocak ayında, ardından Şubat, Mart ve Nisan’da ek betaların yayımlanması bekleniyor. Mart ayında platformun kararlılık aşamasına ulaşacağı öngörülüyor. Android 16’nın nihai sürümünün ise Mayıs veya Haziran ayında kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar, Android 16 geliştirici önizlemesini bugünden itibaren indirebilir. Ancak, bu sürümü denemek isteyen kullanıcıların birincil cihazları yerine yedek cihazlarında test yapması öneriliyor.