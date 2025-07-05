Google Android ayarlarında yeni dönem

Kaynak: Haber Merkezi
Google Android ayarlarında yeni dönem

Pixel kullanıcılarına özel yenilenen arayüz, Android 16 güncellemesiyle daha sezgisel ve şık bir deneyim vadediyor.

Google, Android 16 QPR1 beta güncellemesiyle Pixel cihazlara özel olarak Android System Intelligence ayarlarını baştan sona yeniledi. Material 3 Expressive tasarımı, Now Playing, At a Glance, Live Translate, Apps in Search ve Live Captions gibi özelliklerin ayar sayfalarına uygulandı. Yeni arayüz, daha yuvarlatılmış butonlar, büyütülmüş ikonlar, yenilenmiş grafikler ve açıklayıcı kartlarla kullanıcı dostu hale getirildi.

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YENİ GÖRSEL ÖĞELER VE GÜNCELLENMİŞ ÖZELLİKLER

Yenilenen sayfalarda bazı tuşlarda açma-kapama göstergeleri farklı simgelerle ifade ediliyor. Örneğin bazıları açıkken tik, kapalıyken çarpı gösteriyor. Ayrıca, Expressive Captions ayarlarında “Show word duration effect” seçeneğinin adı “Lengthen words” olarak değiştirildi ve açıklaması sadeleştirildi. Güncellemeler şu an yalnızca Android 16 QPR1 beta sürümünü kullanan Pixel kullanıcıları için erişilebilir durumda. Kararlı sürümün ise Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

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