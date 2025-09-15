Google arama sıralamaları karıştı:

Geçtiğimiz hafta Google, arama sonuçlarında sayfa başına 100 sonuç görüntüleme özelliğini kaldırdı. SEO uzmanları ve dijital pazarlamacılar, bu değişikliğin ardından Google Search Console ve birçok üçüncü parti sıralama takip aracında veri sapmaları ve yanlış raporlamalar fark etti. Daha önce tek bir sorguda 100 sonuca erişebilen araçlar, şimdi aynı veriyi almak için yaklaşık 10 kat daha fazla kaynak harcamak zorunda.

ÜÇÜNCÜ PARTİ ARAÇLAR ETKİLENDİ

Sıralama takip araçları, özellikle Google’ın ilk sayfasının ötesindeki verileri toplamakta zorlanıyor. Bazı araçlar sorunu doğrularken, bazıları henüz resmi açıklama yapmadı. Kullanıcılar, raporlarda eksik veya tutarsız verilerle karşılaştıklarını belirtiyor. Search Engine Roundtable, bu sorunu detaylı şekilde ele aldı ve uzmanlar çözüm yolları üzerinde çalışıyor.

SEARCH CONSOLE VERİLERİ SAPIYOR

Google Search Console performans raporları da bu değişiklikten etkilendi. Masaüstü görünürlük verilerinde ani düşüşler gözlemlenirken, ortalama pozisyon değerleri yükseldi. SEO uzmanı Brodie Clark, kullanıcıların son birkaç gün içinde önemli ölçüde düşen toplam gösterim sayıları fark edebileceğini söyledi ve benzer durumu yaşayanların yalnız olmadığını belirtti.

NE YAPMALI?

Google, sayfa başına 100 sonuç parametresini neden kaldırdığı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, bunun bir hata mı yoksa bilinçli bir özellik değişikliği mi olduğunu araştırıyor. SEO uzmanları, organik arama verilerini incelerken bu sapmaları göz önünde bulundurmayı öneriyor.