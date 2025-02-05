Google arama, yapay zeka asistanına dönüşüyor

Google, Arama hizmetini yapay zeka (AI) ile donatarak, kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde değiştirmeyi planlıyor. Şirketin CEO'su Sundar Pichai, bu süreci bir "yolculuk" olarak tanımlayarak, AI genel bakışlarının bu dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti. Bu yenilik, Google'ın milyarlarca arama kullanıcısına bilgi sağlama biçiminde tartışmalı ve anıtsal bir değişimi temsil ediyor.

Pichai, 2025 yılının arama inovasyonu açısından en büyük yıllardan biri olacağını belirterek, AI'nın insanların sorabileceği sorgu çeşitliliğini genişlettiğini vurguladı. Bu kapsamda, Google'ın araştırma laboratuvarı DeepMind tarafından geliştirilen AI özelliklerinin Arama hizmetine entegre edilmesi planlanıyor. Arama ürünü, interneti sizin için tarayan, web sayfalarını inceleyen ve yanıtlar sunan bir AI asistanına dönüşüyor.

Bu dönüşüm, Google'ın 2022'de OpenAI'nin ChatGPT'sinin piyasaya sürülmesiyle başlayan rekabetçi AI ortamına yanıt olarak şekilleniyor. Bu değişim, Google'ın trafiğine bağımlı web siteleri ve Arama hizmetinde reklam veren işletmeler için büyük etkiler taşıyor. Her ne kadar herkes bu değişimden memnun olmasa da, Google ilerlemeye kararlı görünüyor.

Pichai, AI ve Arama'nın geleceği hakkında konuşurken, DeepMind'ın çok modlu AI sistemi olan Project Astra'ya atıfta bulunarak, bu sistemin canlı video ve bilgisayar ekranı görüntülerini işleyerek, AI'nın gerçek zamanlı olarak gördüklerine dair kullanıcı sorularını yanıtlayabildiğini belirtti. Google, Project Astra'yı artırılmış gerçeklik akıllı gözlükleri gibi diğer alanlarda da kullanmayı planlıyor ve bu gözlükler için işletim sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca, Pichai, birkaç dakika içinde uzun araştırma raporları oluşturabilen bir AI ajanı olan Gemini Deep Research'ten bahsederek, bunun insanların Google Arama'yı kullanma şeklini kökten değiştirebileceğini ifade etti. Deep Research, geleneksel olarak insanların Google Arama ile yaptığı araştırma işlerini otomatikleştiriyor ve Google, bu araştırmayı kullanıcılar için yapmayı hedefliyor.

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Pichai, Google'ın bir diğer AI ajanı olan Project Mariner ile oluşturulabilecek Arama deneyimleri konusunda net bir vizyona sahip olduklarını belirtti. Bu sistem, kullanıcılar adına web sitelerinin ön yüzünü kullanabiliyor ve insanların web sitelerini kendilerinin kullanmasını gereksiz hale getiriyor.

Google'ın CEO'su, ayrıca, kullanıcıların Google Arama ile daha fazla etkileşimde bulunmaları ve takip eden sorular sormaları konusunda bir "fırsat" olduğunu belirtti. Pichai, burada detaylara girmese de, Google'ın Arama arayüzünü daha çok bir sohbet botuna benzetmeyi düşündüğünü ima etti.

Bugün, ChatGPT, yüz milyonlarca haftalık kullanıcısıyla internetin en çok kullanılan ürünlerinden biri haline geldi ve Google Arama'nın uzun vadeli iş modeli için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Buna yanıt olarak, Google sadece Gemini ile rekabetçi bir AI sohbet botu oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda AI özelliklerini doğrudan Arama hizmetine entegre ediyor.

Elbette, Google Arama'nın AI yolculuğundaki ilk adımı pek iyi gitmedi. Google, AI genel bakışlarını tüm Arama hizmetine yaydığında, sistem yanlış ve tuhaf AI halüsinasyonları gösterdi. Bunlar arasında insanlara taş yemelerini ve pizzalarına yapıştırıcı koymalarını söyleyen yanıtlar da vardı. Google, o dönemde AI genel bakışlarının biraz daha çalışmaya ihtiyacı olduğunu kabul etti.

Olumsuz başlangıca rağmen, Google'ın Arama hizmetine AI entegrasyonunda henüz başlangıç aşamasında olduğu görülüyor. Şirket, AI destekli arama deneyimlerini geliştirmeye ve kullanıcılarına daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya kararlı görünüyor.