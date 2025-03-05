Google Aramalar'da yeni dönem resmen başladı

Google, Arama motorunda kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir 'AI Modu' deneysel özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik, Perplexity AI ve OpenAI'nin ChatGPT Arama gibi popüler hizmetlerle rekabet etmeyi hedefliyor. Teknoloji devi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yeni modun kullanıcıların karmaşık, çok parçalı sorular ve takip eden sorular sormasına olanak tanıyarak, Google Arama içinde doğrudan bir konu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmelerini sağladığını duyurdu.

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AI Modu, bu haftadan itibaren Google One AI Premium abonelerine sunulmaya başlanacak ve Google'ın deneysel kolu olan Search Labs aracılığıyla erişilebilir olacak.

Bu özellik, Gemini 2.0'ın özel bir versiyonunu kullanıyor ve gelişmiş akıl yürütme, düşünme ve çok modlu yetenekleri sayesinde daha fazla keşif ve karşılaştırma gerektiren sorular için özellikle faydalı. Örneğin, "Akıllı yüzük, akıllı saat ve takip matı arasındaki uyku izleme özelliklerinin farkı nedir?" gibi bir soru sorabilirsiniz. AI Modu, her bir ürünün sunduğu özelliklerin detaylı bir karşılaştırmasını, bilgileri aldığı makalelere bağlantılarla birlikte sunabilir. Ardından, "Derin uyku sırasında kalp atış hızınıza ne olur?" gibi bir takip sorusu sorarak aramanıza devam edebilirsiniz.

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Google, geçmişte geleneksel aramalarla detaylı seçenekleri karşılaştırmak veya yeni bir konsepti keşfetmek için birden fazla sorgu yapılması gerektiğini belirtiyor. AI Modu ile web içeriğine erişebilir, ancak aynı zamanda Gerçek Zamanlı Kaynaklar, Bilgi Grafiği, gerçek dünya bilgileri ve milyarlarca ürün için alışveriş verileri gibi gerçek zamanlı kaynaklardan da yararlanabilirsiniz.

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Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, TechCrunch ile yaptığı bir röportajda, "Testlerde gördüğümüz şey, insanların geleneksel aramaların iki katı uzunluğunda sorular sorduğu ve ayrıca zamanın dörtte biri kadar takip soruları sorduğudur. Bu nedenle, daha zor sorulara, daha fazla ileri geri gerektirenlere gerçekten ulaşıyorlar ve bunun, Google arama ile daha fazlasını yapma fırsatını genişlettiğini düşünüyoruz ve bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor." dedi.

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Stein, Google'ın "AI Özetlerini" kullanıma sunduğundan beri, sonuç sayfasının üst kısmında bir bilgi anlık görüntüsü gösteren bir özellik, kullanıcıların aramalarının daha fazlası için bu tür AI destekli yanıtlar almanın bir yolunu istediklerini duyduklarını ve bu nedenle şirketin AI Modu'nu tanıttığını belirtti.

AI Modu, birden fazla veri kaynağı üzerinden aynı anda birden fazla ilgili arama yapan ve ardından bu sonuçları anlaşılması kolay bir yanıtla birleştiren bir tekniği kullanarak çalışır.

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Stein, "Model, gerçekten doğruluğa öncelik vermeyi ve söylediklerini doğrulanabilir bilgilerle desteklemeyi öğrendi ve bu gerçekten önemli ve özellikle hassas alanlara ekstra dikkat gösteriyor." dedi. Stein ayrıca şu bilgileri aktardı:

Bu, örneğin sağlık olabilir ve emin olmadığı durumlarda, aslında sadece bir dizi web bağlantısı ve web URL'si ile yanıt verebilir, çünkü o anda en faydalı olan budur. Elinden gelenin en iyisini yapacak ve mevcut bilginin bağlamı ve yanıtın ne kadar güvenilir olabileceği göz önüne alındığında en faydalı olacak. Bu, asla hata yapmayacağı anlamına gelmez. Yayınlanan her yeni ve son teknoloji AI teknolojisi gibi, hata yapması çok olasıdır.

Bu erken bir deney olduğundan, Google kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve işlevselliği genişletmeye devam edeceğini belirtiyor. Örneğin, şirket deneyimi daha görsel hale getirmeyi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik gibi çeşitli kaynaklardan bilgi sunmayı planlıyor. Google, modelin bir yanıt içinde ne zaman bir bağlantı ekleyeceğini veya ne zaman görüntü veya videoya öncelik vereceğini belirlemeyi öğretiyor.

Google One AI Premium aboneleri, Search Labs'e katılarak AI Modu'na erişebilir ve ardından Arama çubuğuna bir soru girip "AI Modu" sekmesine dokunabilirler.

Bugünkü duyurunun bir parçası olarak, Google ayrıca ABD'de "AI Özetleri" için Gemini 2.0'ı başlattığını paylaştı. Şirket, AI Özetlerinin artık kodlama, ileri matematik ve çok modlu sorgularla ilgili daha zor sorulara yardımcı olabileceğini söylüyor. Ayrıca, kullanıcıların artık AI Özetlerine erişmek için oturum açmalarına gerek olmadığını ve bu özelliğin artık genç kullanıcılara da sunulduğunu duyurdu.