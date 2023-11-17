Google arkadaşlarınızla plan yapmanızı kolaylaştıracak. 'Nereye gitsek' derdi sona eriyor

Google her geçen gün kullanıcı deneyimini artırmak için yeniliklere imza atıyor.

Haritalar uygulaması sayesinde artık kullanıcılar arkadaşıyla birlikte kolaylıkla plan yapabilecek. Uygulama ayrıca yeni gelişmiş transit yol tarifleri ve emojilerle görüşmelere tepkiler verilmesine olanak sağlanacak.

Google Haritalar bu yeni özellik ile birlikte buluşmaları ve seyahatleri grup sohbetlerinden kendi platformuna taşımayı hedeflediğini ortaya koyarken kullanıcıların mekan paylaşımı gerçekleştirmesini, arkadaşlarıyla planlama yapmasını ve grup aktivitelerini oylayabilmesini sağladı. Söz konusu özellik kapsamında artık arkadaş çevrenizle Google Haritalar'da bir yer paylaşım yapmanın ardından ortak bir liste oluşturulabilinecek.

Gruptaki diğer kullanıcılar listeye istediği yerleri ekleyebilirken, başkalarının eklediği mekanlara emoji ile oy verebilecek. Bu arada emojiler tepkiler, fotoğraf, video ve değerlendirmelerde de kendini gösterecek.

Özellik sayesinde bir seyahat ya da buluşma deneyimini baştan sona Google Haritalar'da yaşayabilecek. Mevsimsel olarak yapmak istenilen aktiviteleri, ziyaret edilmek istenilen yerleri arkadaşlar çevresiyle bir liste haline getirmek mümkün olacak. Böylece arkadaşlar müzeleri listeye eklerken, bazıları spor faaliyetlerini listeye dahil edebilecekler.

Özelliğin önümüzdeki haftalar Google Haritalar'ın iOS ve Android sürümlerinde yerini alması bekleniyor.

GELİŞMİŞ TRANSİT YOL TARİFLERİ UYGULAMADA YER ALACAK

Google Haritalar’a eklenen bir diğer özellik olan gelişmiş transit yol tarifleri ise özelleştirme seçenekleri sunacak.

İstasyon giriş ve çıkışlarının tam olarak nerede ve caddenin hangi tarafında oldukları da görülebilecek

Transit yol tarifine odaklanan güncellemeler, önümüzdeki haftalarda uygulamanın iOS ve Android sürümlerinde yayına alınacak.