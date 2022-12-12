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Google'dan pil ve bellek için yeni çözüm

Google’ın Chrome masaüstü web tarayıcısı, Bellek Tasarrufu ve Enerji Tasarrufu adlı iki yeni performans modunu kullanıma sunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:25
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Google artık daha az bellek alanı tüketecek

Google'dan pil ve bellek için yeni çözüm
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Google’a göre yeni modlar yüklendi. Artık akıllı cihazlarda ya da elektronik cizhazlarda Google daha az pil ve bellek kullanımı sağlayacak. Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen Google'ın bu çözümü Google kullanıcıları tarafından sevilen bir güncelleme oldu.

Enerji Tasarrufu modu ise, Chrome çalıştıran bir cihazın pili yüzde 20’ye düştüğünde animasyonlu veya videolu web sitelerinde arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayacak ve bu sayede pil ömrü uzatılacak.

Yeni modların her ikisi de masaüstü için en son Chrome sürümünün bir parçası olarak perşembe günü kullanıma sunuldu ve tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak.

GOOGLE'IN GÜNCEL KULLANICI SAYISI

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

 

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