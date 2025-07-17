Google Asistan emekli oluyor

Google’ın 2016’dan bu yana Android cihazlarda ve akıllı ev ürünlerinde yer alan sesli yardımcısı, Google Asistan, 2025 yılı sonuna kadar kademeli olarak kullanımdan kalkacak. Bu önemli değişikliğin duyurusu Android Police’te yer aldı ve haber hvg.hu tarafından paylaşıldı. Şirket, kullanıcılarını bu dönüşüme hazırlarken, yerini alacak olan yapay zekâ tabanlı Gemini için kapsamlı bir geçiş süreci başlattı.

Asistan uygulaması şu an için cihazlardan tamamen kaldırılmasa da, yeni cihazlarda veya güncellemelerde yerini hızla Gemini'ye bırakıyor. Google’ın amacı, Gemini'yi yalnızca bir alternatif değil, çok daha gelişmiş bir kişisel asistan olarak konumlandırmak.

GEMİNİ’NİN GENİŞLEYEN YETKİLERİ

Gemini, yalnızca sesli komutlara yanıt veren klasik bir asistan değil. 7 Temmuz’da gelen yeni güncellemeyle birlikte Gemini, sistem düzeyinde bazı uygulamaları doğrudan kontrol edebilecek hale geldi. Bu uygulamalar arasında Google Mesajlar, WhatsApp gibi popüler platformlar da yer alıyor.

Üstelik bu yetkilendirme, kullanıcıların gizliliğine zarar vermeden sağlanıyor. Google, Gemini’yle yapılan konuşmaların dil modelini geliştirmek ya da kullanıcı profili oluşturmak için kullanılmayacağını belirtti. Yani “Gemini uygulama faaliyetleri” kapalı tutulduğunda, sohbet içerikleri analiz edilmeden kalacak.

The Verge'nin haberine göre, Google’ın ilk bilgilendirme metni bazı kullanıcılar arasında kafa karışıklığına neden oldu. Ancak şirket, daha sonra yaptığı açıklamada, “Gemini’nin uygulama bağlantıları istenildiği anda kapatılabilir” dedi ve güncellemenin “kullanıcının lehine” olduğunu vurguladı.

GOOGLE’IN YENİ DÖNEM STRATEJİSİ

Google’ın bu hamlesi, yapay zekâ yarışında rakiplerine karşı avantaj elde etme hedefinin bir parçası. Gemini’nin tanıtımı, Asistan’ın kullanım ömrünün sonuna yaklaşılmasıyla eşzamanlı gerçekleşiyor. 2025 yılı içinde Google Asistan tamamen devreden çıkacak.

Google, kullanıcıların alışkanlıklarını korurken aynı zamanda daha güçlü ve çok yönlü bir dijital asistan deneyimi sunmayı planlıyor. Gemini ile birlikte kullanıcılar, sistem kontrollerini kolayca gerçekleştirebilecek ve bunu yaparken verilerinin istismar edilmeyeceğinden emin olabilecek.